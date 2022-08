Désormais, c’est seulement 58 pays (sur 193 pour rappel) qui ont soutenu la résolution promue par l’establishment occidental et condamnant la Russie. Moins d’un tiers des États membres de l’ONU et sur le plan démographique… même pas besoin de commenter sur ce que cela représente lorsqu’on connaît les régimes concernés.

Conclusion : chute libre et échec total des Occidentaux non seulement à isoler la Russie, mais de plus à la présenter comme l’agresseur dans ce dossier. Occident, continue ainsi !