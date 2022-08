Désormais, on comprend mieux pourquoi le régime kiévien mise sur les méthodes terroristes. Car sur le terrain, aucune perspective radieuse ne l’attend.

Pour la seule journée d’aujourd’hui, alors que l’effectif armé ukrainien a tenté une contre-offensive dans les régions de Kherson et Nikolaïev, les pertes kiéviennes se sont élevées à plus de 560 hommes, 26 chars, 23 véhicules de combat d’infanterie, 9 autres véhicules blindés de combat et deux avions d’attaque Su-25. La tentative de contre-offensive a lamentablement échoué (Ministère russe de la Défense).

Share this: Twitter

Facebook

WordPress: J’aime chargement… Articles similaires