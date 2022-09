C’est quand même formidable d’observer la stupéfaction actuelle du citoyen occidental libéral, pro-atlantiste et convaincu de sa prétendue « supériorité », quant à la Russie.

Le pays qui n’était censé à produire que de la vodka et qui est en réalité détenteur de 20-25% de toutes les matières stratégiques au niveau mondial, accueillant sur son sol plus d’étrangers que les pseudo-paradis occidentaux de l’immigration et qui fera vivre à ces personnages un hiver… pour le moins intéressant. Sans même avoir, pour le moment, engagé de réelles contre-sanctions.

Share this: Twitter

Facebook

WordPress: J’aime chargement… Articles similaires