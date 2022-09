Terrible acte terroriste commis dans une école en Russie, en République d’Oudmourtie, par un néonazi local. Pas moins de 13 victimes, dont plusieurs enfants.

Ce que l’on sait déjà de la vermine terroriste ayant perpétré cet acte ignoble est qu’au-delà de se revendiquer de la mouvance néonazie et d’être opposé au gouvernement russe, il était un adepte des idées du néonazi russe Tesak – ayant participé dans le passé à d’innombrables attaques visant des étrangers et les représentants des minorités ethniques en Russie, et décédé assez récemment dans une prison russe.

Le même Tesak, dont on pouvait retrouver le visage sur les tatouages de nombre de néonazis ukrainiens arrêtés suite à leur défaite à Marioupol. L’enquête est en cours.