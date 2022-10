Pour moi, ce qui est en train de prendre forme dans la région de Kherson est fort intéressant à plusieurs égards.

Nous savons tous qu’à la différence de la Russie, l’axe otano-kiévien ne fait pas de distinction entre les pertes militaires et civiles. Au contraire, pour eux le fait de viser la population civile, qui leur est d’autant plus hostile, est largement justifiée, le cas du Donbass le confirme largement. Donc le fait d’évacuer massivement les civils des zones immédiates de combat présente plusieurs avantages tactiques et stratégiques :

Sur le plan humain, cela permet de sauver la population civile. Aussi bien dans le cadre des bombardements aveugles otano-kiéviens, des massacres punitifs commis à l’encontre d’une population largement pro-russe et d’une éventuelle utilisation des civils comme bouclier humain par les otanesques et leurs copains bandéristes nazis.

Sur le plan militaire, cela permet d’avoir le champ libre pour le feu à volonté contre l’ennemi. Et si déjà selon le général Sourovikine les pertes de l’effectif ukro-nazi-otanesque se chiffrent quotidiennement à 600-1000, imaginez lorsque des milliers et des dizaines de milliers de parasites se retrouvent dans un espace donné, sans la possibilité de sa cacher derrière le dos des civils. En d’autres termes – élimination beaucoup plus massive de l’ennemi. Cela permet également de sauvegarder la vie des militaires russes et d’abattre beaucoup plus le potentiel militaire humain ennemi. Et ainsi largement faciliter la reprise de la grande offensive russe, notamment en direction de Nikolaïev et d’Odessa.

Quant aux destructions fort probables des habitations des zones évacuées – de 1) La Russie est si vaste que les gens ayant perdu leur logement pourront obtenir un permis d’habitation sur d’autres parties du territoire russe. 2) Les habitations détruites seront reconstruites. L’exemple de Marioupol ne fait d’ailleurs que le confirmer. La ville est en train d’être reconstruite à une vitesse impressionnante.