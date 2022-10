Vos unités de guerre psychologique envoient des messages provocants destinés aux citoyens de Biélorussie. Elles tentent de nous accuser et même de semer la peur. Sauf que nous sommes des militaires et comprenons parfaitement que ces tentatives représentent en réalité la faiblesse. Au moins, c’est déjà pas mal que vous vous êtes souvenus que nous sommes des peuples frères. C’est un signal positif. Et la mémoire génétique commence progressivement à vous revenir.

Il aurait été bon également que vous vous rappeliez que nos grands et arrière-grands-parents avaient atteint ensemble Berlin, ont mis fin aux camps de concentration, ont anéanti les fascistes dans leur tanière, le tout pendant que la souriante et « tolérante » Europe se rendait sans opposer de résistance. Peut-être que vous pourrez vous rappeler également qui étaient les véritables héros de cette guerre.

Et si d’autant plus vos représentants politiques pourraient s’en souvenir aussi – la confrontation actuelle pourrait être stoppée.

En ce qui nous concerne – nous répéterons ce que nous avons déjà déclaré à plusieurs niveaux. Si vous ne souhaitez pas de guerre avec nous – alors elle n’aura pas lieu. Ne nous provoquez pas. Ne tentez pas à semer la peur. Ne provoquez pas l’escalade. La balle est dans votre camp. A notre niveau, nous ne voulons pas la guerre et nous ne menaçons personne. Mais – face aux défis et aux provocations – nous répondrons sans hésitation.

