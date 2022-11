▪️L’aviation, les forces de missiles et l’artillerie russes ont frappé 87 unités d’artillerie ukrainiennes, des effectifs et du matériel militaire dans 179 districts, y compris la base de stockage d’armes et de matériel à Zaporozhye.

▪️ Les forces armées russes ont abattu un avion MiG-29 de l’armée de l’air ukrainienne dans la région de Nikolaev.

▪️Les troupes russes ont détruit l’unité de tir du système de missiles anti-aériens ukrainien Buk-M1 et la station radar du complexe S-300.

▪️sur le territoire de la DNR, les systèmes de défense aérienne russes ont abattu un hélicoptère ukrainien Mi-8, ainsi que neuf drones.

▪️Les Forces armées russes ont liquidé plus de 320 militants ukrainiens sur le territoire de la DNR et de la LNR en une journée. 80 dans la région de Kherson.

▪️ »Les États-Unis ne pourront pas épuiser la Russie en aidant l’Ukraine et l’Occident doit rechercher une solution négociée ». Ambassadeur de Russie aux États-Unis, Antonov.

▪️ »Le risque que la Russie utilise des armes nucléaires en Ukraine est faible, mais l’alliance le prend très au sérieux ». Secrétaire général de l’OTAN, Stoltenberg.

https://t.me/russieukrainemondeFR/826