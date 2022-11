Le seul souci, c’est que ces personnes, ayant occupé des postes importants dans la sphère de nuisance occidentale, ne prennent même pas la peine d’étudier les données et statistiques récentes. Y compris les prévisions des meilleurs économistes, dont occidentaux. Comme le fait que la Russie dépassera dans un avenir proche l’Allemagne (première économie de l’UE) et deviendra la cinquième puissance économique mondiale en termes de PIB à parité du pouvoir d’achat. Comme le fait que la France (actuellement 10ème) quittera dans un avenir pas lointain le Top 10 mondial, et que la Turquie au contraire l’intégrera…

En Russie, on nous apprend généralement à respecter les personnes âgées (encore faut-il que ces personnes méritent le respect). Mais dans le cas des vieux perroquets de l’Hexagone (et plus généralement de l’Occident), ils feraient bien mieux de consommer tranquillement leur cassoulet autour d’un petit verre de rouge. Car dans notre monde multipolaire – il n’y aura pas de place pour eux. Ni pour leurs semblables.