Face aux nouvelles vagues de panique, quelques observations personnelles.

1) Kherson. Encore une fois et pour le moment, personne ne connaît précisément les objectifs réels du leadership militaire russe après l’annonce d’aujourd’hui. Le fait est que l’engagement réel otano-kiévien vers Kherson reste jusqu’à maintenant timide et dans le doute. Nous connaîtrons la suite bientôt.

2) Plus généralement parlant. En ce qui concerne l’aspect politique – je le laisse aux politiciens. Parlons plutôt de l’aspect militaire. Imaginons qu’il y a 3 options. La première : bombardements aveugles sur tout sans exception, victoire rapide, des dizaines, voire des centaines de milliers de victimes civiles. La deuxième : retenue vis-à-vis des civils, mais sacrifice sans compter des militaires envoyés au front, victoire certes moins rapide que la première option, mais assez rapide tout de même. Troisième option : retenue vis-à-vis des civils et sauvegarde au maximum des vies des militaires, tout en infligeant au maximum des pertes à l’ennemi. Je pense que tout le monde aura compris laquelle des options choisirait l’Otan et laquelle semble avoir jusqu’à présent été le choix de la Russie.

En ce qui concerne la dernière option, à l’inverse de ce que nombreux pourraient croire – le temps effectivement nous l’avons. Nous nous sommes adaptés aux sanctions occidentales (beaucoup mieux que leurs instigateurs) et ferons encore mieux sur le plan économique. Nous avons le chauffage sans limitation dans nos foyers et énormément de ressources stratégiques sans lesquelles beaucoup ne peuvent ni vivre, ni travailler, ni produire.

L’Otan est restée en Afghanistan durant 20 ans. 1/5 de siècle. Faisant la guerre à des gens souvent pieds nus et qui ne disposaient d’aucun soutien extérieur. Certes, les Talibans avaient demandé un soutien à la Russie en 2001, mais avaient reçu un non catégorique. Peut-être d’ailleurs à tort de notre part.

Au final pour quel résultat ? Les otanesques sont partis la queue entre les jambes, abandonnant leurs « alliés » sans aucun état d’âme. Après quoi le régime fantoche pro-étasunien n’a même pas tenu quelques jours. Jours !

Donc si la guerre de l’Otan contre la Russie prendra plus longtemps qu’on aurait tous souhaité, eh bien soit. Une fois de plus, je parle de l’aspect militaire. Pas politique.