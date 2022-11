Pour moi les discussions en coulisses entre la Russie et les USA, des discussions dont je suis à titre personnel opposé, démontrent que quel que soient les aboutissements (ou absence totale d’aboutissements) – la seule chose à retenir – c’est la mort de l’Europe et désormais l’officialisation pure et simple de l’esclavage outre-Atlantique sur cette Europe bruxelloise.

Les sursauts tardifs des Scholz & Co. – n’y changeront rien. Citoyens européens – vous pouvez remercier vos dirigeants. Le souci pour ceux et celles qui arrivent à penser – c’est que vous êtes entourés de masochistes qui en redemandent. Dommage, mais c’est ainsi. Votre continent n’est désormais qu’un simple instrument sans aucun pouvoir décisionnel. A titre non plus seulement factuel, mais bien officiel.

Share this: Twitter

Facebook

WordPress: J’aime chargement… Articles similaires