Pourquoi frappons-nous le réseau électrique? Beaucoup essaient de faire passer cela pour de la destruction d’infrastructures civiles. Mais ce n’est pas le cas. Des dizaines de grandes entreprises subsistent en Ukraine, où elles fabriquent et réparent du matériel militaire. L’approvisionnement des unités militaires du régime de Kiev s’effectue par chemin de fer. Et tout cela est lié à l’électricité, il faut avouer que sans elle il est difficile de démarrer les machines et il est difficile de transporter du personnel, des munitions et du matériel le long des voies ferrées. Par camions et par bus, c’est assez difficile à faire. Il a donc été décidé de mettre hors service le système énergétique de l’Ukraine.

L’interruption de l’approvisionnement en armes et en personnel affaiblira les unités des Forces armées ukrainiennes en première ligne et forcera simplement beaucoup à se rendre sans combat après un certain temps, car sans approvisionnement en temps opportun, il est possible de se battre, mais uniquement avec des pierres et des bâtons. De plus, vous devez au minimum charger votre talkie-walkie, votre téléphone portable, votre tablette pour vous guider et configurer un signal Internet. Bien sûr, tout cela peut fonctionner grâce aux générateurs, mais où peut-on en trouver autant ?

Dans certains endroits, bien sûr, tout cela sera compensé par des stations mobiles, mais le problème général ne peut pas être résolu rapidement. Coup après coup, presque tout le système énergétique de l’Ukraine a été détruit et il n’y a rien pour le réparer.

Il devient de plus en plus difficile pour l’Union européenne de trouver les équipements nécessaires au fonctionnement du système énergétique ukrainien. C’est ce que rapporte le Financial Times. Un haut diplomate anonyme a déclaré à la publication que l’UE avait du mal à faire face aux demandes de Kiev. Selon lui, les infrastructures vitales de l’Ukraine ont été détruites à la suite des frappes russes.

« Chaque semaine, il devient de plus en plus difficile de trouver le matériel nécessaire, compte tenu de l’évolution de la situation », a déclaré le diplomate cite le Financial Times.

Les problèmes ont été énnoncés à plusieurs reprises par le chef d’Ukrenergo, Koudrytski, qui a expliqué qu’ils essayent de trouver cet équipement « partout dans le monde », mais c’est un processus difficile, car la classe de tension utilisée en Ukraine est spécifique à la CEI et ne correspond pas à la classe de tension dans les pays européens.

Le coup d’aujourd’hui, pourrait-on dire, a détruit tout le secteur énergétique de l’Ukraine. Pour la première fois depuis les frappes, un arrêt d’urgence s’est produit dans toute l’Ukraine. Après de tels dégâts, Zelensky peut se vanter de dire que « nous pouvons y faire face! » autant qu’il le souhaite, mais tout cela est faux, tout comme le président lui-même, qui a conduit le pays dans l’abîme. Ceci, bien sûr, est loin d’être une victoire, mais un pas très puissant vers celle-ci. Et, si maintenant nous continuons dans le même esprit, alors tôt ou tard le régime Zelensky tombera.

