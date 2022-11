Racisme / Doubles standards / Instruments occidentaux.

Depuis plusieurs mois, le constat est sans appel. Tous les messages à caractère ouvertement raciste russophobe en provenance d’ukronazis et de leurs petits copains otanesques – sont parfaitement tolérés par les machines occidentales style Facebook. Toute réponse un tant soit peu forte du côté russe aux insultes incessantes est automatiquement bloquée.

Mais si le racisme anti-russe – nous y sommes habitués – hier j’ai eu la pleine démonstration de Facebook que le racisme bandériste ukronazi et occidental s’applique également à tous les autres peuples – du moment qu’ils affichent un choix contraire à la vision occidentale, ou des affinités avec les adversaires de l’Occident.

Faisant suite au geste noble du joueur de l’équipe nationale du Cameroun Gaël Ondoua – qui a fièrement affiché lors de la Coupe du Monde de football en cours les couleurs camerounaises et russes, de nombreux médias sportifs en Russie ont largement relayé l’information.

Il fallait alors lire le nombre incalculable de commentaires haineux et racistes en provenance d’ukronazis et de leurs semblables. Ma réponse à l’un d’entre eux m’a valu d’être bloqué pendant les dernières 24 heures. Sous prétexte que c’est un commentaire « haineux » vis-à-vis de pauvres ukrainiens. Pendant ce temps les commentaires de ces « pauvres ukrainiens » traitant une personne de « singe qui va manquer de bananes car aimant la Russie » – restent totalement non supprimés car « ne violant pas les standards » de Facebook.

Pour être honnête, si je ne suis guère surpris par rapport aux ukronazis – après tout une espèce progressivement en voie de disparition – cela en dit surtout sur les motivations occidentales. Leurs propres racisme et néonazisme deviennent dans la conjoncture actuelle largement visibles.

Le message est clair : tous ceux qui n’adhèrent pas au concept otanesque occidental (comme en son temps aux principes hitlériens) – peuvent et même doivent subir toute la saleté du véritable visage de l’Occident et de ses valets.

Je peux même vous dire plus. Selon moi et très bientôt toutes les campagnes de la prétendue lutte contre le racisme (ONU, FIFA, UEFA,…) deviendront inséparablement liées aux campagnes des réseaux pro-LGBT. Et face au refus de l’écrasante majorité des peuples du monde d’adhérer à cette « notion » – le racisme vis-à-vis d’eux deviendra largement accepté et promu par l’Occident.

Conclusion : le véritable racisme se trouve précisément en Occident. CQFD.

P.S. migrons le plus rapidement possible vers Telegram, où la liberté sans hypocrisie existe encore.

Publicité