Kiev

Kharkov

Dnepropetrovsk

Pavlograd

Zaporojie

Krivoï Rog

Région de Nikolaïev

Région d’Odessa

Région de Vinnitsa

Région de Khmelnitski

Région de Ternopol

⚡️Blackout dans les villes/régions suivantes :

Kiev

Poltava

Kharkov

Dnepropetrovsk

Krivoï Rog

Krementchoug

Approvisionnement en eau perturbé à :

Krementchoug

Plus de chauffage (centralisé) à :

Krementchoug

L’une des cibles visées par les frappes russes dans la région de Dnepropetrovsk était la centrale thermique de Krivorozhskaya – la centrale électrique à combustible la plus puissante d’Europe.

Le régime kiévien et ses parrains occidentaux s’inquiètent d’une possible offensive russe à venir au départ de la Biélorussie et/ou sur le Front Sud. Vladimir Poutine se rendra en Biélorussie le 19 décembre dans le cadre d’une visite de travail pour discuter du partenariat stratégique et de l’Union des deux pays.

