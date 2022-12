Qui sont les gagnants et les perdants jusqu’à présent ?

Au-delà de faire face militairement parlant à plus d’une cinquantaine de régimes ennemis avec efficacité – et sans avoir encore utilisé l’arsenal des meilleurs armements – la Russie a donné une véritable leçon économique à l’Occident. Le pays le plus sanctionné du monde, qui s’en sort bien mieux économiquement parlant que les instigateurs des sanctions, d’où leur haine supplémentaire.

Démographiquement parlant – la Russie a gagné plus de 10 millions de nouveaux citoyens (du Donbass, des régions de Kherson et de Zaporojie). Et les quelques centaines de milliers qui sont partis à l’étranger – pour la plupart d’entre eux attendent juste le moment de pouvoir rentrer. Le tout sans avoir coupé pour l’écrasante majorité d’entre eux les ponts avec leur pays, puisque la grande partie d’entre eux continue de percevoir leurs revenus / salaires à partir de la Russie.

D’ailleurs, ceux qui resteront à l’étranger, y compris ceux qui se positionnent comme des opposants au pouvoir russe – finiront pour nombre d’entre eux à devenir des agents d’influence russes. Pour certains le deviennent déjà, en raison justement de leur dépendance économico-financière-professionnelle avec leur pays d’origine. Un peu à l’instar des citoyens chinois, indiens, turcs qui vivent au-delà des frontières nationales de leurs États.

La preuve : la Géorgie. Ex-république soviétique de Transcaucasie, aujourd’hui pro-occidentale, mais toujours très liée économiquement à la Russie, où nombre de jeunes demoiselles cherchent à se marier aux nouveaux arrivants russes. Des arrivants jeunes, pour beaucoup instruits et ayant des revenus largement supérieurs à la moyenne nationale géorgienne. Juste un exemple, parmi d’autres.

Quant aux régimes occidentaux – ils n’auront au final que leurs yeux pour pleurer.

