Le nouveau fiasco étasunien face à la Chine

28.12.2022

Le positionnement stratégique chinois en faveur du monde multipolaire et les liens privilégiés avec la Russie inquiètent fortement Washington. Et si ce dernier considère qu’il a toujours la main pour pouvoir jouer le gendarme mondial, Pékin démontre clairement que cette posture lui est complètement inacceptable.

«Un triangle Allemagne-Chine-Russie sur l’Ukraine» – s’interroge M.K. Bhadrakumar, ancien diplomate indien, dans sa tribune pour Asia Times – groupe médiatique basé à Hong-Kong. Pour cela, l’ex-diplomate de la troisième puissance économique mondiale et membre des BRICS se réfère aux récents contacts de la Chine avec le président allemand Frank-Walter Steinmeier et l’ancien chef d’Etat et l’actuel chef adjoint du Conseil de sécurité russe Dmitri Medvedev, ce dernier ayant été dernièrement reçu personnellement par le chef d’Etat chinois Xi Jinping.

Ainsi, M.K. Bhadrakumar indique que le secrétaire d’Etat US Antony Blinken pensait probablement que dans son rôle autoproclamé de gendarme du monde, c’était sa prérogative de vérifier ce qui était en train de se passer entre la Chine, la Russie et l’Allemagne. Cependant, l’appel téléphonique de Blinken au chef de la diplomatie chinoise Wang Yi du 23 décembre s’est avéré être un fiasco pour la partie étasunienne.

Comme le précise l’auteur de l’article, l’intention de Blinken était très certainement de recueillir des détails sur les échanges de haut niveau que le président chinois Xi Jinping a eus successivement avec le président allemand et le haut responsable russe. Tout en supposant que l’inquiétude de Blinken était également liée au fait que ces contacts pratiquement au même moment n’étaient pas une coïncidence. D’autant plus que si l’establishment US n’a évidemment pas de capacité d’influence sur Moscou, le contrôle sur Berlin lui est tout simplement indispensable.

Si dans le cas de Medvedev, il était question de transmettre au leader de la République populaire de Chine un message important et vraisemblablement «sensible» du président russe Poutine, dans le cas de Steinmeier il est surtout important de rappeler qu’il a joué un rôle déterminant dans la négociation des Accords de Minsk, dont l’Allemagne était l’un des co-garants. Cela sans oublier que le président allemand fait partie des rares figures politiques allemandes qui est nettement en froid avec le régime kiévien.

Le tout après les fameuses révélations de l’ex-chancelière Merkel qui a affirmé que les Accords de Minsk sur le Donbass n’était qu’une tentative occidentale d’acheter un temps inestimable pour le régime de Kiev. Y compris dans le but de se réarmer. Des révélations en totale opposition avec les déclarations des régimes occidentaux accusant Moscou d’avoir lancé une prétendue agression contre l’Ukraine, surtout lorsqu’on connait les innombrables crimes commis par le pouvoir ukrainien post-Maïdan depuis 2014 à l’encontre de la population civile du Donbass, abordés de nombreuses fois par Observateur Continental.

Pour revenir à la rencontre entre Xi Jinping et Dmitri Medvedev, bien que de nombreux détails de ladite rencontre ne sont pour le moment pas connus, le président chinois avait souligné que la Chine est prête à travailler avec la Russie pour faire avancer constamment les relations sino-russes dans la nouvelle ère et rendre la gouvernance mondiale plus juste et équitable. Confirmant à cette occasion au plus haut sommet de l’Etat chinois ce qui avait été déjà déclaré maintes fois par les hauts responsables de Chine, dont le ministre des Affaires étrangères Wang Yi.

Enfin et en ce qui concerne l’Allemagne, la première économie de l’UE, elle avait en effet raté sa chance de jouer un rôle constructif en qualité non seulement de la locomotive économique européenne, mais également en qualité de pays ayant de larges intérêts économiques avec la Russie, notamment dans la sphère énergétique. Quant à la Chine, elle est depuis les dernières années tout simplement le premier partenaire économique de Berlin.

Faut-il s’attendre pour autant à une approche plus constructive de l’Allemagne dans un avenir proche? Rien n’est moins sûr. L’alignement sur Washington, au détriment de ses propres intérêts pragmatiques, traduit l’état d’asservissement dans lequel se trouve non seulement l’Etat allemand, mais toute l’Europe dite bruxelloise. Un réveil trop tardif de certains représentants allemands ne pourra pas globalement parlant changer la posture européenne de sous-traitance, pour ne pas dire d’esclavage, vis-à-vis de Washington. A l’énorme différence de l’axe sino-russe et plus généralement parlant des véritables partisans et promoteurs de l’ordre multipolaire international.

Mikhail Gamandiy-Egorov

http://www.observateurcontinental.fr/?module=articles&action=view&id=4519

