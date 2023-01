Cas Arestovytch (et probablement d’autres encore à venir).

Non, il ne faut pas croire que l’un des principaux propagandistes du régime kiévien ait été pris subitement par un désir de promouvoir la vérité face aux mensonges longtemps propagés (y compris par lui-même).

Selon moi, Arestovytch pense simplement à son avenir et espère avoir sa place dans une autre Ukraine future. Il faut aussi lui reconnaître qu’il était l’un des rares personnages du régime kiévien à avoir été capable de garder un contact avec la réalité. Ses déclarations personnelles récentes ne font que confirmer que lui, à la différence de nombreux autres de ses « collègues », n’a pas été totalement cocaïné…

Mais une chose est sûre. Si ne serait-ce qu’une partie du régime kiévien finira à terme par se retourner contre le maître otanesque – ce sera l’une des plus grandes arnaques financières vis-à-vis de l’Occident de tous les temps et peut-être même la plus grande en ce 21ème siècle.