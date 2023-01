Agents de la Françafrique – soyez certains d’une chose – l’effet domino est très loin d’être terminé pour vous et vos autres collègues atlantistes occidentaux.

Et au lieu d’accuser sans cesse les Africains qui pour la grande partie d’entre eux – ne veulent effectivement plus de vous – au lieu aussi d’accuser la Russie, la Chine, l’Iran, la Turquie et d’autres puissances non-occidentales – vous aurez dû depuis longtemps vous regarder dans le miroir et simplement reconnaître avec la tête baissée – que oui vous êtes des criminels, des losers et des vermines qui n’ont pas leur place dans le monde contemporain.

