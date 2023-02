Chine-USA: montée des tensions

13.02.2023

Le regain des tensions entre Pékin et Washington confirme que les autorités chinoises ne reculeront pas face à l’extrême arrogance d’une évidente minorité mondiale. Les récents événements semblent confirmer également que la Chine ne prévoit pas de laisser la main à son adversaire étasunien.

La récente crise politico-diplomatique sino-étasunienne suite à l’aéronef civil chinois utilisé à des fins de recherches abattu par Washington au niveau de sa côte Atlantique, sous prétexte avancé par la partie US que le ballon d’observation chinois était «équipé d’outils d’espionnage», ne fait que raviver des tensions déjà palpables entre les deux pays.

Et pendant que les représentants de l’establishment étasunien maintiennent une animosité non-voilée vis-à-vis de Pékin – la Chine a confirmé jeudi 9 février avoir refusé un appel téléphonique du chef du Pentagone Lloyd Austin samedi dernier. Une information ayant déjà été annoncée précédemment par plusieurs sources informées.

Le comble dans cette situation, et plus particulièrement la colère étasunienne dans ses accusations de prétendu espionnage à l’endroit de la Chine – c’est qu’une fois de plus, c’est l’hôpital qui se moque de la charité. Surtout lorsqu’on connait si bien les pratiques washingtoniennes en matière d’espionnage à l’échelle planétaire, très souvent à l’autre bout du monde des frontières US. Et ce en mettant en action toutes sortes d’outils: des satellites d’espionnage jusqu’aux écoutes téléphoniques, y compris d’ailleurs de ses propres alliés.

Pour autant, la réaction chinoise de refuser un contact avec le principal haut gradé militaire étasunien démontre que la Chine ne compte aucunement reculer dans son opposition à l’hégémonie que Washington espère pouvoir réimposer au reste du monde. Et d’autre part, il n’est pratiquement plus à douter que le leadership chinois prendra toutes les dispositions nécessaires en ce qui concerne les principales questions de sa sécurité et de ses intérêts nationaux. Y compris bien évidemment dans le dossier de Taïwan – territoire de la République populaire de Chine.

Par ailleurs, et malgré toute la rhétorique actuelle occidentale atlantiste, y compris de ses « meilleurs » sous-traitants, à l’instar du régime polonais – il n’y aura pas de quelconque « renaissance » de l’Occident, pas plus qu’un quelconque retour à l’ordre hégémonique occidental unipolaire. Les illusions dans lesquelles prétendent vivre encore les élites washingtoniennes, européistes et quelques-uns de leurs suiveurs n’ont rien en commun non plus seulement avec les aspirations de l’écrasante majorité mondiale, mais également et tout simplement avec la réalité contemporaine – géopolitique, géoéconomique, sécuritaire, et même en matière de valeurs défendues.

Dans tous les cas, le tout récent nouveau dossier des tensions sino-étasuniennes démontre que toute normalisation relationnelle digne de ce nom entre Pékin et Washington est de-facto impossible, tant les visions et les valeurs sont opposées. La seule chose que souhaite vraisemblablement éviter l’establishment occidental dans la situation actuelle – c’est de devoir faire face à deux fronts simultanés. Voire plus encore. Sauf que la dernière action washingtonienne ne fait au contraire que rapprocher l’option de la défaite définitive occidentale, au même moment d’ailleurs où la coalition otanesque de plusieurs dizaines de régimes occidentaux et affiliés – ne parvient pas à vaincre la Russie, malgré les énormes moyens militaires, financiers et humains «investis ».

D’ailleurs, il est certain que la République populaire de Chine analyse parfaitement les événements en cours dans son propre projet de réunifier pleinement le peuple chinois et faire éloigner au maximum la menace sécuritaire de ses frontières nationales. Bien que la troisième puissance militaire mondiale n’ait pas participé à des opérations militaires depuis de bien longues années – il est fort probable que son combat se déroulera d’une manière efficace et contre lequel l’Occident ne pourra rien opposer.

Mikhail Gamandiy-Egorov

