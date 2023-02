Selon certaines sources, la fille de Valeri Zaloujny – commandant en chef de l’effectif armé ukrainien, aurait récemment acquis un bien immobilier de luxe au Chili.

Pour être franc et si cela s’avère vrai – je trouve que c’est un choix réfléchi. Car cela démontre que lorsque tout sera terminé – la famille Zaloujny compte partir bien loin du pays natal, et fait important – pas en Occident – avec lequel on ne peut qu’imaginer le niveau de dépendance existant et pour éviter tout problème avec les finances acquises durant la période récente.

Enfin, cela rappelle si curieusement le choix des officiels nazis allemands, plus exactement de ceux ayant réussi à fuire l’Allemagne suite à leur défaite dans la Seconde Guerre mondiale…

