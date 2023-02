Poutine : La coopération entre la Fédération de Russie et la Chine est très importante pour stabiliser la situation internationale.

Wang Yi : Les relations entre la Russie et la Chine ont résisté à la pression extérieure, se développent régulièrement et ne sont pas soumises à la pression de tiers. Pékin est prêt à renforcer la coopération stratégique avec Moscou dans l’intérêt de nos pays et du monde entier.

