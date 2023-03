A savoir que les vermines néonazies représentent non seulement une saleté en raison de leurs idées nauséabondes racistes et xénophobes, et de leur responsabilité directe dans les crimes commis dans le passé à l’encontre des représentants des minorités ethniques russes et des citoyens étrangers vivant en Russie, mais également et tout simplement – des traîtres à leur Patrie. Tout se confirme aujourd’hui.

A éliminer sans la moindre hésitation, où qu’ils se trouvent.