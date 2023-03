Quant aux ukrops qui vivent encore pour de nombreux d’entre eux dans des illusions les plus complètes – il faudrait rappeler que c’est bel et bien vis-à-vis de l’Ukraine contemporaine que correspond le mieux la notion créée en son temps par l’Occident – celle de Tiers-Monde. Et cela n’a pas commencé aujourd’hui, ni l’année dernière, mais bien depuis 2014.

La république soviétique qui était la plus développée économiquement parlant à la fin de l’URSS – désormais caractérisée par deux mots – mendicité et prostitution. L’Occident peut en être « remercié », à notre niveau le travail se poursuit.

Quant à l’Asie et à l’Afrique qui montent en puissance à tous les niveaux – les ukrops ne peuvent qu’en rêver.

Когда читаешь и слышишь реакцию укронацистов по отношению к африканцам и азиатам за их массовую поддержку России, мы еще лучше понимаем, насколько необходимой была денацификация. А вообще в целом – денацификация всей системы, созданной Западом.

Что же касается укропов – до сих пор живущих для многих из них в полнейших иллюзиях, то следует помнить, что именно по отношению к современной Украине лучше всего соответствует созданное в свое время на Западе понятие – третий мир . И это началось не сегодня и не в прошлом году, а с 2014 года.

Советская республика, которая была наиболее экономически развитой в конце СССР, теперь характеризуется двумя словами – попрошайничеством и проституцией. Западу можно сказать « спасибо », на нашем же уровне работа продолжается.

Что же касается Азии и Африки, которые растут в мощи на всех уровнях – об этом укропское отребье может только мечтать.