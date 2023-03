Chères femmes, joyeuse Journée internationale du 8 mars qui vous célèbre et vous rend hommage ! Que le bonheur soit avec vous et tous ceux que vous aimez ! Aujourd’hui et toujours !

P.S. Je ne connais pas d’autres pays en dehors de la Russie où cette journée ait une telle importance et une atmosphère si particulière. Néanmoins, cet hommage aux femmes concerne l’humanité toute entière. Absolument toute.

