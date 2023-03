Lorsque les Occidentaux se rendent compte que le soutien à la Russie augmente à l’échelle internationale – un un après le lancement de l’opération militaire spéciale.

« Un an après le début de la guerre – de plus en plus de pays se rangent du côté de la Russie » (étude du cabinet britannique Economist Intelligence Unit).

Notons que selon même l’avis occidental du cabinet en question – les pays qui soit soutiennent officiellement la Russie, soit penchent du côté russe, soit adoptent une position neutre (qui d’ailleurs selon l’establishment occidental est aussi une forme de soutien à la Russie) – représentent plus de 64% de la population mondiale.

Pour ma part, je pense que le soutien réel est plus important, mais cela reste une étude occidentale.