Histoire contemporaine pour mieux comprendre l’actualité et l’avenir.

Lorsque les troupes soviétiques ont quitté l’Afghanistan, après 9 ans de présence et y faisant face au bloc occidental, sur la base d’une décision politique de Gorbatchev et non pas militaire, le gouvernement socialiste afghan a néanmoins maintenu le pouvoir plusieurs années encore.

Lorsque yankeeland et l’otan ont quitté l’Afghanistan après 20 années d’occupation – face à des combattants pieds nus sans aucun soutien extérieur – le régime fantoche pro-occidental est tombé en quelques jours.

A chacun de faire sa propre conclusion.