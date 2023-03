La sauvagerie ukrop bandériste.

Des terroristes de l’effectif armé otano-kiévien ont rattrapé une voiture conduit par une femme musulmane et son enfant. Son tort ? Avoir osé dépassé leur colonne de véhicules terroristes.

S’en suivent des menaces et des insultes vulgaires vis-à-vis de la femme – qui de plus est musulmane et ne parle que russe. Elle est menacée de mort en présence de son enfant « si jamais elle repasse encore par cette route ». Quant aux tirs devant une femme désarmée et son enfant – cela ne nécessite pas de commentaires supplémentaires.

Voici la vermine que nous combattons et que l’Occident soutient.

