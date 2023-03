Le classement des pays au tableau des médailles est le suivant :

Inde Chine Russie (avec hymne et drapeau nationaux)

Le Top 3 – tous des pays BRICS.

A noter que yankeeland, royaume british, canada, Irlande, République tchèque, Suisse, Pays-Bas, Suède et Norvège avaient boycotté le championnat du monde en raison de la participation de la Russie et de la Biélorussie avec hymne et drapeau nationaux respectifs.

Quelqu’un a-t-il remarqué leur absence ? A titre personnel – aucunement.

