la cessation des hostilités par les groupes armés ukrainiens et la fourniture d’armes par les pays occidentaux

le retrait des mercenaires étrangers du territoire de l’Ukraine

assurer le statut neutre et hors bloc de l’Ukraine

rejet de l’adhésion de l’Ukraine à l’Otan et à l’UE

confirmation du statut non nucléaire de l’Ukraine

reconnaissance par Kiev et l’Occident des nouvelles réalités territoriales

En outre, Mikhaïl Galouzine, a souligné que les conditions impératives pour mettre fin au conflit sont, également, la démilitarisation et la dénazification de l’Ukraine, la protection des droits des citoyens russophones, de la langue russe et des minorités nationales, la libre circulation transfrontalière avec la Russie, la levée des sanctions anti-russes par l’Ukraine et l’Occident et le retrait des revendications, l’arrêt des poursuites concernant la Russie, ses personnes physiques et morales.

Dmitry Peskov, porte-parole du Kremlin, a de son côté déclaré que l’affrontement dans le cadre de la guerre hybride déclarée par l’Occident à la Russie – est pour longtemps.

