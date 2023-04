Traduction : le régime fantoche de Kiev ne dit rien sans l’ordre et l’approbation de ses maîtres occidentaux. Le message est donc explicitement le suivant – l’Occident est prêt à reconnaître la Crimée comme partie intégrante de la Fédération de Russie, si la Russie quitte les territoires libérés depuis le lancement de l’opération militaire spéciale. Tout récemment encore l’axe otano-kiévien affirmait se préparer à reprendre la Crimée par la force. Changement de donne donc.

Perspectives : l’otan connaît parfaitement les conditions de la Russie. Et à défaut de les accepter – il n’y aura pas de suite. L’opération militaire spéciale se poursuivra jusqu’à la réalisation des objectifs, y compris la libération complète du Donbass.

Fait important. Durant la réunion d’aujourd’hui du Conseil de sécurité de Russie – aux côtés du président russe se trouvaient tous les représentants des territoires libérés et en cours de libération, à savoir des Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, ainsi que des régions de Zaporojie et de Kherson. Le message ne pouvait pas être plus clair. Par ailleurs et toujours durant cette réunion Vladimir Poutine a utilisé le terme de la Novorossia – regroupant tous les territoires historiques de la Russie et qui ne se limitent pas aux territoires déjà libérés.

L’affrontement décisif se prépare.

