Premier : il suffit que Lavrov visite les pays africains qu’un groupement de représentants de régimes occidentaux soit obligé de partir suivre les pas du chef de la diplomatie russe. Il suffit que le président de la République populaire de Chine choisit la Russie pour son premier voyage à l’étranger suite à la confirmation de son troisième mandat présidentiel – que les européistes otanesques se créent l’obligation de partir immédiatement en Chine. Quoi qu’on en dise ou fasse – en leur faisant comprendre qu’on ne veut pas d’eux – ils reviennent au galop pour crier sur les toits que le pseudo-rêve occidental est toujours « vivant ».

Deuxième : remarquez le silence et l’amertume de l’establishment occidental quant aux processus de paix dans le grand espace eurasiatique. La raison serait-elle qu’ils se sentent « agressés » les pauvres petits otanesques ? Nous savons tous que non. Mais le chaos qu’ils ont créé à divers endroits du monde – c’est justement ce qui les fait vivre. Sans cela et avec la résolution sans leur présence des conflits en question – le petit espace occidental se retrouve sans aucune valeur ajoutée.

