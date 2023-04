Chine-Russie: vers l’officialisation de l’alliance militaire?

19.04.2023

Les relations sino-russes ont atteint le niveau stratégique non plus seulement dans les domaines politique et économique, mais également militaro-sécuritaire. Le tout à l’heure des vives inquiétudes de l’axe otanesque face au rapprochement sans précédent entre Moscou et Pékin. Rien ne semble pouvoir stopper l’alliance sino-russe.

La visite officielle d’une durée de plusieurs jours du ministre chinois des Affaires étrangères, Li Shangfu, en Russie – était importante et hautement symbolique pour plusieurs raisons. Il s’agissait effectivement de la première visite à l’étranger du chef des Forces armées chinoises depuis sa nomination le mois dernier. D’autre part, il est connu et admis que Li Shangfu partage des relations hautement amicales et de confiance avec son homologue russe Sergueï Choigou. Et ce depuis plusieurs années.

Petit détail supplémentaire et non des moindres: l’actuel ministre chinois de la Défense se trouve sous sanctions étasuniennes, depuis plusieurs années également. La raison ? Pour avoir considérablement élargi précisément le partenariat militaro-technique de la Chine avec la Russie.

Le programme de Li Shangfu à Moscou était effectivement chargé. Réception au Kremlin par le président Poutine, rencontre officielle bien évidemment avec le ministre russe de la Défense Choigou, dépôt des fleurs et hommage sur la tombe du soldat inconnu.

Le ministre chinois de la Défense n’a d’ailleurs pas manqué de rappeler que c’est effectivement sa première visite à l’étranger depuis sa nomination: «C’est ma première visite à l’étranger (depuis la nomination à la tête du ministère chinois de la Défense). J’ai spécifiquement choisi la Russie à cet effet – pour souligner la nature particulière et l’importance stratégique de nos relations bilatérales».

Mais au-delà de l’importance symbolique de cette visite, de même que des accords officiellement annoncés dans le cadre de la visite, notamment le mémorandum d’entente entre l’Académie militaire de l’état-major général des Forces armées de la Fédération de Russie et l’Académie de la Défense nationale de l’Armée populaire de libération de la République populaire de Chine, il y a un autre point qui mérite notre attention. Durant la partie rendue publique de la réunion entre les ministres de la Défense russe et chinois – les deux hommes ont plusieurs fois fait référence aux décisions et dispositions prises par les chefs d’Etat des deux pays, Vladimir Poutine et Xi Jinping, dans le secteur de la coopération militaire. Sans en détailler publiquement le contenu.

Ce dernier point représentera sans le moindre doute un casse-tête supplémentaire pour l’axe otanesque qui observe déjà avec forte amertume les événements en cours aussi bien dans le cadre des relations Chine-Russie, que plus généralement parlant dans le cadre du grand espace eurasiatique et à l’échelle globalement internationale.

C’est d’ailleurs un secret de polichinelle de savoir que les innombrables récents voyages des dirigeants européistes en Chine – n’avaient pas tellement pour objectif à promouvoir le partenariat économico-commercial avec Pékin, bien que ce dernier soit le premier partenaire économique de l’UE, mais bel et bien afin d’y aller défendre la cause commandée par Washington – à savoir que la Chine fasse marche arrière dans sa coopération stratégique avec Moscou.

Fort vraisemblablement en vain. Car tout semble au contraire aller dans la direction représentant le cauchemar pour l’establishment atlantiste. A savoir la confirmation non plus seulement de l’alliance politique et économique à l’échelle bilatérale et multilatérale entre la Chine et la Russie, mais fort vraisemblablement de l’alliance militaire également. Les deux pays ayant les mêmes ennemis et adversaires. Le nier aujourd’hui serait pour le moins ridicule.

Et lorsqu’on connait comment la propagande occidentale affirmait que Pékin semble prendre ses distances avec Moscou, on ne peut que se demander comment elle présentera la situation désormais. Dans le même temps – faut-il encore une fois en être surpris? Un petit monde qui vit sa chute, sans l’assumer, tentera certainement à réduire encore l’importance des tout derniers événements dans les relations sino-russes. Quant à la Russie et à la Chine, ainsi qu’aux autres partisans résolus de l’ordre multipolaire international, l’essentiel ne sera pas à la rhétorique – mais bel et bien au travail intense conjoint. C’est ce qui importe et rien d’autre.

Mikhail Gamandiy-Egorov

