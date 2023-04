Lorsque les européistes clamaient haut et fort que le blé ukrainien était « destiné aux pays pauvres » (pour rappel – l’Ukraine n’est que le 5ème exportateur mondial de blé, loin derrière la Russie – largement première) – au moins nous avons désormais compris le message.

Les pays pauvres – ce sont les pays européens. Et lorsqu’on regarde effectivement de plus près – ce n’est pas loin de la réalité. Car les véritables ressources – on les possède, ou pas.

