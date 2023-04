Lorsque Nelson Mandela rappelait à très juste titre qui sont les principaux criminels sur notre planète et dans toute l’histoire de l’humanité. Ainsi que le seul pays à avoir utilisé l’arme atomique dans l’histoire de l’humanité – non pas tellement et effectivement contre le Japon qui était déjà militairement vaincu – mais précisément pour impressionner l’Union soviétique – qui ne possédait pas encore à l’époque l’arme de dissuasion nucléaire.

Merci Madiba !