Saisie par les autorités et désormais rachetée par JPMorgan. La question à se poser étant si les principales institutions financières US auront la capacité à reprendre d’autres banques en difficulté à l’avenir. Surtout si la crise s’étendra à des dizaines d’autres organismes bancaires étasuniens. Et vraisemblablement pas qu’étasuniens.

