L’establishment occidental otanesque se trouve effectivement devant un sérieux dilemme. Y compris les forces les plus russophobes de l’axe atlantiste.

Soit poursuivre la guerre contre la Russie – tout en étant incapables de réaliser le scénario d’une défaite stratégique de l’Etat russe, et continuer à entendre de la part du cirque kiévien que le soutien otanesque apporté n’est jamais pleinement suffisant. Et se retrouver face au risque d’une ligne de démarcation qui sera à terme au contact quasi-direct des frontières des régimes otanesques. Une option qui équivaudra à une défaite totale et stratégique de l’axe occidental des nostalgiques de l’unipolarité.

Soit accepter la ligne de démarcation actuelle, qui signifiera non pas une défaite complète de l’Otan, mais une défaite quand même. Avec un régime fantoche kiévien qui pourra à terme tomber de lui-même, tellement il y aura de dossiers pour lesquels il faudra de toutes les manières répondre.

