Les anglo-saxons cherchent à tout prix l’escalade face à la Russie – non seulement en raison de l’absence de résultats dans la contre-offensive otano-kiévienne annoncée depuis plusieurs mois, mais également en raison de la mobilisation des nations non-occidentales – d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine – dans les efforts de médiation. De-facto en soutien aux initiatives chinoises.

Et le grand souci justement pour les anglo-étasuniens et leurs autres suiveurs occidentaux – c’est précisément le fait que ces initiatives non-occidentales de médiation ne rejoignent pas la vision de l’extrême minorité planétaire occidentale. Et se joignent au contraire à l’option de la ligne de démarcation Est-Ouest, monde multipolaire VS les nostalgiques de l’unipolarité, que j’ai plusieurs fois abordé.

