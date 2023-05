Les ministres de la Défense russe et biélorusse, Sergueï Choigou et Viktor Khrenin, ont signé aujourd’hui tous les documents définissant la procédure de conservation des armes nucléaires non stratégiques russes dans une installation de stockage spéciale sur le territoire de la République de Biélorussie.

