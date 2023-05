La logique des otanesques est d’une certaine manière compréhensible – au vu de leur extrême arrogance et de l’incapacité totale à pouvoir s’adapter aux règles du monde multipolaire international contemporain.

A savoir – des investissements et espoirs énormes placés dans la guerre, même plus par procuration, mais de-facto directe contre la Russie. Il leur faut absolument donc cette contre-offensive, qui de-facto a aussi déjà commencé. Y compris au prix de plusieurs dizaines de milliers d’autres vies de citoyens ukrainiens – mais cela est totalement secondaire – après tout le bétail est le bétail. La chair à canon est la chair à canon.

Lorsqu’ils verront que la chair à canon n’est plus exploitable, ils accepteront la négociation et la ligne de démarcation Est-Ouest, Russie/Otan, monde multipolaire VS espace des nostalgiques de l’unipolarité. La question maintenant à se poser est la suivante : arrivée à cette étape – la Russie devra-t-elle engager les pourparlers ou continuer alors à étendre la ligne de démarcation encore plus vers l’Ouest ?

