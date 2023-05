Tout semble indiquer la réélection du président actuel. Connaissant bien ce pays et ayant de nombreux amis turcs, soutenant Erdogan ou étant contre – pour moi, en tant que citoyen de Russie et Eurasien – l’essentiel c’est l’expression des citoyens de Turquie dans un cadre souverain.

Et comme pour beaucoup de mes compatriotes ce qui importe aussi – c’est de maintenir les relations et les affaires bilatérales à un niveau stratégique. Pour le bien des deux pays et de tout notre espace eurasiatique. Indépendamment de ce que pensent les personnages n’ayant rien à faire en Eurasie.

