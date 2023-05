Dans la matinée, le régime de Kiev a lancé une attaque terroriste au drone contre des installations à Moscou.

8 drones de type avion ont été impliqués dans l’attaque. Tous les drones ennemis ont été mis hors d’état de nuire.

3 d’entre eux ont été supprimés par le système de guerre électronique, ont perdu le contrôle et ont dévié de leurs cibles.

5 autres drones ont été abattus par le système de missiles et de canons anti-aériens Pantsir-S dans la région de Moscou.

Maintenant un petit commentaire personnel. Au-delà de l’échec de ladite attaque terroriste – elle confirme surtout une fois de plus toute l’extrême rage des otano-kiéviens sur le terrain, dans le cadre des frappes russes ayant touché ces derniers jours des cibles militaires vraisemblablement « sensibles », y compris à Kiev, et dans leur incapacité à faire inverser la tendance après des mois de « promesses ». Quant à notre population – nous sommes plus que jamais unis pour en finir avec la vermine atlantiste.

Tout dernier point. Sachant que de telles tentatives d’attaque terroriste ne peuvent se faire sans l’aval des parrains occidentaux-otanesques – l’Occident est donc complètement et officiellement complice. Quelques vols de drones (ou d’autres choses) à prévoir prochainement au-dessus de capitales occidentales ?

