Russe, de naissance et de citoyenneté, ayant du sang russe-slave, moldave, grec, ukrainien et polonais, je suis un ferme partisan de la vision eurasiatique de notre pays. Et certainement pas dans l’esprit d’une quelconque unité ethnique blanche-européenne, dont se revendiquent y compris des extrémistes russes qui combattent aujourd’hui contre leur propre pays au profit de l’otan.

Certes, je considère comme mes frères les Ukrainiens ayant combattu historiquement parlant, côte à côte avec les Russes et les autres peuples de notre grand pays les ennemis communs – le plus souvent des ennemis venus de l’Ouest – des nombreuses tentatives cherchant à occidentaliser de force la Russie jusqu’à la vermine hitlérienne.

Je considère évidemment aussi comme mes frères les citoyens russes ayant du sang ukrainien – qui combattent aujourd’hui contre la vermine bandéro-otanienne. Sachant d’autant plus que dans le Donbass comme dans d’autres régions russes – les familles sont très mixtes. La langue a aussi d’ailleurs ses particularités. Tout comme je me sens très proche des Biélorusses et des Serbes – peuples slaves – et qui dans leur large majorité n’ont pas détruit la mémoire collective commune.

Mais je ne vois pas en quoi il serait aujourd’hui possible de parler d’une quelconque fraternité avec des citoyens ukrainiens zombifiés par la haine et la propagande otanesque à l’endroit de la Russie – et ce bien avant 2022 et même 2014.

Les peuples non-slaves de notre grande Russie – des Tchétchènes jusqu’aux Bouriates – sont incontestablement mes compatriotes et mes frères. Une large partie des citoyens de l’Ukraine contemporaine – du moins ce qu’il en reste – je n’ai absolument aucun sentiment fraternel vis-à-vis d’eux.

Et de la même manière – je me considère beaucoup plus proches des peuples dits « lointains », mais dont nous partageons beaucoup de valeurs communes. Et cela – depuis très longtemps pour ceux qui me connaissent. Mes amis africains et latino-américains, notamment, comprendront le message. Et à l’opposé je considère que nous n’avons absolument rien en commun avec nos voisins slaves, ayant depuis un bon moment choisi d’être de purs sous-traitants de Washington et de l’Occident collectif.

