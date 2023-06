A Paris, par exemple, il y a 95,8 % de touristes russes en moins entre janvier et mai de cette année par rapport à la même période en 2019.

Cependant, malgré ces obstacles, les touristes russes ont effectué au global environ 22,5 millions de voyages à l’étranger en 2022, ce qui représente une augmentation significative par rapport à 19,2 millions en 2021, la Turquie étant la destination la plus populaire.

En cette année 2023, il a été révélé qu’ils affluent vers des destinations non occidentales. Des pays comme les Émirats arabes unis, la Thaïlande, l’Égypte, les Maldives et la Turquie ont enregistré une augmentation.

La Thaïlande, le Maroc et le Sri Lanka ouvrent des liaisons aériennes directes avec la Russie pour faciliter les voyages depuis le pays.

https://www.laquotidienne.fr/des-touristes-russes-absents-mais-toujours-objets-de-convoitises/