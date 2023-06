Front de Zaporojie : de plus en plus d’unités otano-kiéviennes refusent d’obéir aux ordres et de continuer à aller à l’abattoir, suite à la défense efficace des Forces armées de Russie. Du côté justement russe, il faut connaître les héros qui font un travail incroyable depuis les derniers jours : les régiments 291 et 70, la 42ème division motorisée, la 22ème Brigade des forces spéciales des Forces armées russes. Sans oublier les Forces aérospatiales et les autres unités.

Front du Donbass : les forces spéciales tchétchènes Akhmat en coordination avec les autres unités des Forces armées de Russie poursuivent la libération de la ville de Mariinka.