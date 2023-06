Du coup d’Etat extrémiste de 2014 à Kiev jusqu’au non-respect des Accords de Minsk : à chaque fois c’est la justice historique qui prend le dessus malgré les attentes et objectifs des otanesques. Printemps russe, retour de la Crimée à la Mère-Patrie, libération en cours du Donbass et d’autres territoires de la Novorossia.

Le plan initial de l’Occident à empêcher une fin rapide de l’opération militaire spéciale, sabotage des pourparlers d’Istanbul, sanctions sans précédent, fournitures massives d’armes otanesques et de-facto implication directe de l’otan – rien n’a cassé la Russie, et chaque jour qui passe – ne fait que la renforcer. Notre mode et qualité de vie n’ont pas changé – juste qu’une part supplémentaire de nos compatriotes ont compris une bonne fois pour toute où se trouvent nos véritables amis et partenaires. Dans un esprit gagnant-gagnant.

Les processus propres au monde multipolaire qui ont connu, et qui connaissent, une telle accélération, grâce à cette prise de conscience collective globale non-occidentale.

Aujourd’hui – c’est nous qui ne sommes pas pressés. Continuez à vous agiter dans le petit espace occidental et nous – nous continuerons à faire – ce que nous avons à faire. A l’échelle de nos terres historiques et à l’échelle mondiale.