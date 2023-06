Ce qu’il avait par contre oublié d’indiquer, c’est qu’il y aura surtout beaucoup plus de Russie. Et ce non seulement sur nos terres historiques, mais presque partout dans le monde, afin de contribuer définitivement à la libération des peuples non-occidentaux du diktat occidentalo-otanesque.

De manière générale – l’Occident se retrouve déjà progressivement encerclé par l’ordre multipolaire international. Et il le ressent.

