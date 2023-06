Saviez-vous par exemple que ce pays, qui tout en détestant les migrants – possède soi-même l’une des plus larges diasporas de migrants (4,8 millions de personnes) à l’échelle internationale ?

Et que le nombre de Polonais vivant en Russie et en Biélorussie se comptabilise à plusieurs centaines de milliers de personnes, et de plusieurs dizaines de milliers qui vivent en Afrique du Sud ?

