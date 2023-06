▪️La solidarité civile a montré que tout chantage, toute tentative de semer le trouble est vouée à l’échec, la société a fait preuve de la plus forte consolidation.

▪️Dès le début de la rébellion armée, les mesures nécessaires ont été prises pour neutraliser la menace apparue, pour protéger la vie et la sécurité des citoyens.

▪️Dans tous les cas, la rébellion aurait été réprimée, les organisateurs de la rébellion le comprenaient, ils comprenaient aussi qu’ils avaient commis des actes criminels, divisant et affaiblissant le pays.

▪️Les ennemis de la Russie – les néo-nazis à Kiev et leurs patrons occidentaux – voulaient une guerre fratricide en Russie pour que la Russie finisse par perdre.

▪️La grande majorité des combattants et commandants de Wagner sont des patriotes de la Russie, dévoués au peuple et à l’État. On a essayé de les utiliser.

▪️Ces combattants wagnériens qui n’ont pas commis d’effusion de sang fratricide ont la possibilité de poursuivre leur service en signant un contrat avec le ministère de la Défense, de rentrer chez eux ou de se rendre en Biélorussie.

▪️C’est l’approche patriotique des citoyens et la consolidation de la société qui ont joué un rôle déterminant ces jours-ci, ce soutien a permis à nous tous de surmonter les épreuves les plus difficiles.