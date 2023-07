L’expulsion du régime hexagonal d’Afrique se poursuit

04.07.2023

Malgré les innombrables tentatives de sauver la mise, la perte d’influence de Paris et de nombre d’autres régimes occidentaux se poursuit sur le continent africain à un rythme élevé. Etant incapables de s’adapter à la réalité multipolaire et à pouvoir travailler dans un esprit gagnant-gagnant, l’Hexagone et plus généralement l’Occident ne pourront entreprendre quoi que ce soit dans leur objectif à stopper ledit processus.

A l’heure où la France n’est plus que l’ombre d’elle-même – tant sur le plan intérieur qu’extérieur – les élites hexagonales n’auront d’autre choix que de continuer à observer la chute de leur présence à l’international, et plus particulièrement sur le continent africain. Un continent qui d’ailleurs assurait depuis si longtemps les succès économiques de Paris, bien que l’establishment français pensait pouvoir prétendre le contraire.

Aujourd’hui, de nombreux experts de l’espace eurasiatique et à l’échelle internationale rejoignent les prévisions d’Observateur Continental – assez récentes, comme celles datant de plusieurs années. Et si auparavant il était courant de dire que la France finira par perdre l’Afrique – aujourd’hui il convient fort certainement d’affirmer que c’est déjà le cas. Le régime hexagonal a beau vouloir s’accrocher jusqu’au bout et tenter avec le soutien washingtonien et occidental à continuer d’imposer son agenda – le fait est que cela semble aujourd’hui définitivement impossible, à l’heure du réveil panafricain qui ne baisse pas la garde.

Un article intéressant est paru récemment chez le célèbre quotidien turc Yeni Şafak, intitulé La France s’agenouille en Afrique. L’article en question rappelle effectivement comment plusieurs pays d’Afrique, continent qui était longtemps considéré comme zone coloniale de l’Europe, se sont rebellés contre les forces hégémoniques, soit en les expulsant ouvertement, soit en les poussant progressivement à partir.

Le quotidien turc rappelle également que l’Hexagone qui avait durant des décennies exploité l’Afrique, tout en étant le premier facteur de l’instabilité – a fini par devenir persona non grata sur le continent. L’article fait mention également de la Centrafrique, du Mali, du Burkina Faso et d’autres pays ayant clairement fait le choix de la rupture du cercle vicieux les liant au régime hexagonal.

Il serait également juste de rappeler que les problèmes de la France dans son état actuel des choses, en qualité d’un des principaux sous-traitants de Washington, ne concernent pas uniquement l’Afrique subsaharienne, mais de manière générale de-facto tout le continent. En Afrique du Nord – les problèmes relationnels de Paris avec l’Algérie et le Maroc ne font par la même occasion que le confirmer.

Quant aux pays de l’Afrique non-francophone où Paris et ses cercles françafricains avaient tenté plusieurs fois de prendre position, y compris afin de compenser la perte d’influence dans sa zone dite «traditionnelle» – personne n’y déroule non plus le tapis rouge pour l’Elysée et le Quai d’Orsay. L’arrogance hexagonale et occidentale évidemment n’est aucunement étrangère à ce manque d’hospitalité.

De manière générale, ce problème évidemment n’est pas seulement celui de l’Hexagone, mais de manière beaucoup plus globale de la large partie des régimes occidentaux-otanesques. USA, Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Belgique pour ne citer que ceux-là. Tous ressentent aujourd’hui le rejet, ou au minimum la méfiance totale à leur égard. A la seule différence peut-être que le cas français étant le plus révélateur – sachant qu’encore récemment la zone d’influence de Paris sur nombre de pays du continent était certainement la plus vaste.

Ce que le pauvre Occident, dans tous les sens du terme, doit (un jour) finir par comprendre – c’est qu’il n’y aura aucun retour vers leur fameuse ère hégémonique unipolaire. Ou en d’autres termes – le temps de l’impunité quasi-totale pour l’Occident. Cette page est aujourd’hui pratiquement tournée pour l’écrasante majorité de l’humanité.

Et dans le cas plus particulièrement africain – au-delà des valeurs panafricaines qui continueront à inspirer les peuples de cette magnifique terre qu’est l’Afrique, l’ordre multipolaire international, dont le continent fait intégralement partie, fera tout le nécessaire pour que les schémas fort malhonnêtes d’une autre époque soient définitivement engloutis.

Mikhail Gamandiy-Egorov