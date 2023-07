Par contre, l’avancée des Forces armées russes ne concerne plus seulement le Donbass, mais désormais et de plus en plus la région de Kharkov, où plusieurs succès stratégiques ont été enregistrés au cours des derniers jours. Notamment en direction de la ville de Koupiansk.

Share this: Twitter

Facebook

J’aime ça : J’aime chargement… Articles similaires