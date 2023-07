Sommets Russie-Afrique et des BRICS: les grands rendez-vous de cet été

20.07.2023

Les événements contemporains propres au monde multipolaire continuent de se renforcer plus particulièrement dans le cadre d’une interaction accrue entre les nations composant l’écrasante majorité mondiale. Malgré les divers obstacles créés par les nostalgiques de l’unipolarité, rien ne semble pouvoir stopper aujourd’hui le renforcement de l’axe multipolaire.

Deuxième Sommet Russie-Afrique, 15ème Sommet des BRICS – tels sont probablement les grandes rencontres internationales à venir en cette période estivale. Si les dits événements représentent une source d’enthousiasme pour les Etats concernés et de nombreux autres pays – c’est un secret de polichinelle de savoir que pour le bloc de l’extrême minorité mondiale représentée par l’Occident – ces forums constituent un échec de leur petit monde et de leurs espoirs à pouvoir punir les nations indépendantes.

Dans le cas du Sommet entre l’Etat russe et le continent africain, prévu les 27 et 28 juillet, et malgré les innombrables tentatives des Occidentaux à tenter de convaincre un maximum de pays à ne pas prendre part au sommet – aux dernières informations 49 Etats africains ont déjà confirmé leur participation. En d’autres termes – la quasi-totalité des nations du continent.

En ce qui concerne le Sommet des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), qui aura lieu cette année en terre sud-africaine, avec d’autant plus un programme de travail qui comprendra la question stratégique de l’élargissement du bloc en faveur de nouveaux membres, les régimes occidentaux hostiles à l’ordre multipolaire international, semblent privilégier la tactique à tenter d’y apporter un agenda contradictoire et déstabilisateur. A l’instar d’ailleurs du régime hexagonal.

Dans ces schémas, il faut certainement surtout insister sur les points suivants. Tout d’abord – que l’extrême minorité planétaire, n’étant aucunement ni la communauté internationale, ni un quelconque «jardin enchanté», possède évidemment toujours une capacité de nuisance qui se traduit à travers différents actes et dans divers domaines. Parallèlement à cela et malgré cette nocivité de l’axe occidentalo-otanesque à l’égard de l’écrasante majorité mondiale – il est toujours plus que jamais évident que dans le cadre des événements contemporains – cet axe n’est plus en mesure d’imposer quoi que ce soit. Et pas seulement vis-à-vis des grandes puissances mondiales réellement souveraines et indépendantes, mais également à l’endroit des nations ayant simplement choisi la voie de soutien à l’ordre multipolaire mondial.

Aussi, pour tous les pays partisans de la multipolarité – il est aujourd’hui particulièrement important non plus seulement d’ignorer les menaces et intimidations en provenance des nostalgiques de l’ère de l’injustice unipolaire, mais également à prendre les actions d’anticipation qui permettront à faire face efficacement à toute tentative de nuisance ultérieure de l’Occident.

Nombreuses sont aujourd’hui les nations qui privilégient cette approche. D’autant plus que les tentatives de faire du chantage aux nations non-occidentales, dans un esprit d’arrogance si propre à l’Occident depuis des décennies et même des siècles, peuvent si rapidement se retourner contre les instigateurs de tels chantages. Un Occident ayant une dépendance, dans certains cas quasi-totale, vis-à-vis des ressources stratégiques en provenance du monde non-occidental. Une dépendance qui d’ailleurs ne saura être surmontée. De l’autre côté – les technologies et instruments dont l’Occident pensait avoir longtemps le monopole – trouvent dans la réalité contemporaine des alternatives de plus en plus fiables qui ne font que se renforcer chaque jour qui passe.

L’essentiel aujourd’hui dans le cadre des Sommets Russie-Afrique et du bloc des BRICS étant le renforcement des partenariats mutuellement bénéfiques, l’ouverture en faveur des nations aspirant à adhérer officiellement en faveur de l’ordre multipolaire mondial, la poursuite de la mise en place des instruments, notamment financiers, permettant de s’éloigner des schémas de contrôle occidentaux. Ainsi que la ferme opposition à toute tentative d’infiltration d’éléments hostiles avec leur agenda nocif.

Mikhail Gamandiy-Egorov